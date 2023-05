Hooggespannen verwachtingen niet waargemaakt: Disney sluit Star Wars-hotel

Disney sluit zijn Star Wars-hotel in Florida. Nog maar anderhalf jaar na de opening gaat de stekker uit de peperdure sciencefictionervaring. Eind september worden de laatste intergalactische gasten ontvangen.

Als reden voor de sluiting noemt het entertainmentbedrijf alleen "zakelijke overwegingen", maar het was geen geheim dat het aantal gasten achterbleef bij de verwachtingen: een kamer boeken was geen probleem, wat opvallend is bij zo'n prestigeproject.

In het Galactic Starcruiser-hotel worden fans volledig ondergedompeld in het Star Wars-universum: het hotel is ingericht als een sterrenschip dat de gasten naar een andere planeet vervoert. Het personeel gedraagt zich als aliens en ook de gasten wordt gevraagd gepaste kostuums te dragen.

Tijdens het verblijf kunnen bezoekers meespelen in een verhaallijn en meedoen aan activiteiten als lichtzwaardtraining of het besturen van een ruimteschip en genieten van een buitenaards concert.

Hooggespannen verwachtingen

Het project, onderdeel van Disney World in Florida, kende vorig jaar lente een moeizame start. De hooggespannen verwachtingen werden niet waargemaakt in een eerste voorproefje dat Disney online zette. Het amateuristisch geacteerde spotje toonde weinig realistische sets en geen enkele beroemdheid als Yoda, Darth Vader of Luke Skywalker. De reacties waren zo negatief, dat Disney het reclamefilmpje schielijk terugtrok.

Kaartjes voor deze ruimtecruise waren bovendien prijzig: voor twee nachten betalen twee personen 4800 dollar, een gezin van vier is 6000 dollar kwijt, de reis naar Orlando niet inbegrepen. Bezoekers klaagden bovendien over het matige eten en de benauwende kamers, zonder ramen om de illusie vol te houden.

Lessen getrokken

Hoewel er ook genoeg gasten waren die de volle vijf sterren gaven op beoordelingssites, verdwijnt de Galactic Starcruiser nu toch in een zwart gat. Wie een boeking later dan september heeft, wordt gebeld om een alternatief te bespreken.

"Deze exclusieve, op maat gemaakte ervaring gaf ons de mogelijkheid nieuwe dingen uit te proberen op een kleinere schaal van honderd kamers", geeft een Disney-woordvoerder een positieve draai aan het besluit. "Nu we ons klaarmaken voor onze laatste reis nemen we alles wat we geleerd hebben mee naar toekomstige projecten."

Wat er gaat gebeuren met het interieur van het sterrenhotel kon de woordvoerder nog niet zeggen.