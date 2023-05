Nieuwe beelden van migranten die door Griekenland worden achtergelaten op zee

The New York Times heeft beelden gepubliceerd van de Griekse kustwacht die migranten vanaf het eiland Lesbos terugbrengt naar open zee en ze daar achterlaat.

Op de beelden van de zogeheten pushback is te zien hoe een groep van naar verluidt twaalf migranten, onder wie kinderen, uit een busje worden gehaald. Vervolgens worden ze met een boot van de kustwacht de Egeïsche Zee op gevaren en daar op een opblaasbaar vlot achtergelaten.

De opvarenden werden volgens de krant later opgepikt door de Turkse kustwacht en via de haven van de Turkse stad Dikili naar een gevangenis in Izmir gebracht. De beelden zijn afkomstig van de Oostenrijkse hulpverlener Fayad Mulla, die misstanden op Lesbos documenteert.

Europese commissie bezorgd

De Amerikaanse krant heeft elf van de migranten gesproken. Ze zijn afkomstig uit Somalië, Eritrea en Ethiopië.

Ook heeft de krant de beelden laten zien aan drie hoge ambtenaren van de Europese Commissie. In een schriftelijke reactie laat de commissie aan The New York Times weten "bezorgd" te zijn over de beelden, en de kwestie te zullen opnemen met de Griekse autoriteiten.

Illegaal maar gebeurt toch

Pushbacks zijn in strijd met de Griekse en Europese wetgeving maar gebeuren desondanks al jaren. Griekenland ontkent vluchtelingen terug te sturen, maar met enige regelmaat komen er verhalen en beelden van in het nieuws. De NOS maakte er eerder deze reportage over.

Het Europese grensbewakingsagentschap Frontex wordt ervan beschuldigd de illegale pushbacks door de vingers zien of er zelfs aan mee te werken. Eerder dit jaar stond Frontex voor het eerst voor de rechter voor het illegaal terugsturen van vluchtelingen. Naar verwachting doet de Europese rechter in Luxemburg binnen een paar maanden uitspraak.