Kantinejuf is schelden met het woord kanker beu en laat scholieren betalen

De kantinejuf van het Hilfertsheem College in Hilversum heeft genoeg van het schelden met het woord 'kanker' door leerlingen. Iedereen die ze op gebruik van het scheldwoord betrapt moet 50 eurocent in een spaarpotje stoppen. De eerste tien euro is al binnen.

Kantinejuf Simone van Eijden bedacht de actie samen met een collega, omdat ze leerlingen vaak het woord kanker hoort gebruiken. Ze begrijpt niet waarom ze dat doen en denkt dat velen zich niet bewust zijn van de lading van het woord. "Voor heel veel kinderen is het gewoon niet leuk om te horen. Ouders zijn ziek of opa en oma zijn eraan overleden. Ik ben het gewoon zat", zegt ze bij NH Nieuws.

Spaarpotje

Als ze het scheldwoord hoort, pakt ze haar spaarpotje en spreekt de leerling aan. "Kinderen reageren lacherig, maar ze betalen wel. Ze kunnen echt niet om mij heen." De kantinejuf hoopt dat ook andere scholen een dergelijke actie gaan opzetten.

De leerlingen hebben er wel begrip voor. "Het is niet oké als je het zo zegt," vindt een leerling. Een andere scholier wordt geraakt als schoolgenoten het scheldwoord gebruiken. Zijn moeder heeft op dit moment kanker: "Ik heb zo'n gevoel dat kinderen het zeggen om zich stoer te voelen of om erbij te willen horen."

Opbrengst naar KWF

Het geld dat de kantinejuf ophaalt wordt gedoneerd aan KWF Kankerbestrijding. Daar steunen ze de actie volledig: "Schelden met dit woord is onacceptabel, kwetsend en onnodig. Het is goed als iemand met zo'n actie kinderen daarvan bewust maakt."