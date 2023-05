Slowaakse zakenman vrijgesproken voor moord op journalist Kuciak

In Slowakije is het veronderstelde brein achter de moord op journalist Ján Kuciak voor de tweede keer vrijgesproken. Zakenman Marian Kočner werd ervan beschuldigd opdracht te hebben gegeven voor de moord op de 27-jarige onderzoeksjournalist Kuciak en diens verloofde Martina Kusnirova in 2018. Maar volgens de rechtbank in de plaats Pezinok is er niet genoeg bewijs.

Tegen Kočner was levenslang geëist. Hij was al eerder vrijgesproken, maar het Slowaakse Hooggerechtshof had die vrijspraak verworpen en een nieuw proces bevolen.

Wraak

Journalist Kuciak had kritische berichten over de zakenman geschreven en volgens de aanklagers wilde Kočner met de moord wraak nemen. Hij zou de onderzoeksjournalist meermaals hebben bedreigd. In 2017, een jaar voordat hij werd vermoord, diende Kuciak hierover een klacht in. Volgens hem deed de politie te weinig om hem te beschermen.

Na de vorige vrijspraak van Kočner, in 2020, ontstonden grote protesten tegen omkoping en corruptie in regeringskringen.

De dader van de dubbele moord, een oud-militair, werd al eerder veroordeeld tot 25 jaar celstraf. Een tussenpersoon kreeg 15 jaar opgelegd.

De zaak tegen Kočner is nog niet afgelopen: er is nog hoger beroep mogelijk.