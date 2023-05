NASA is eruit: ook bedrijf van Bezos mag maanlander leveren

Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van techmiljardair Jeff Bezos, gaat een van de ruimtevaartuigen bouwen waarin astronauten over een paar jaar op de maan gaan landen. Dat heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA bekendgemaakt. De lander is bedoeld voor de Artemis V-maanmissie, nu gepland voor 2029.

Het is de tweede maanlander die voor NASA's nieuwe maanproject wordt ontwikkeld. Het ruimteschip voor de eerste twee landingen in het programma (Artemis III en IV) was al in 2021 geselecteerd. Tijdens die missies zullen astronauten afdalen op de maan in deze variant van Starship van SpaceX: