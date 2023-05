Tweede ritzege Kooij in Vierdaagse van Duinkerke

Olav Kooij heeft zijn tweede dagzege in de Vierdaagse van Duinkerke geboekt. De 21-jarige Jumbo-renner, die dinsdag al de eerste rit won, was ook in de vierde etappe de snelste.

Tijdens de 173,8 kilometer lange etappe naar Achicourt kregen de renners vier kasseistroken voor de kiezen. Op een van die kasseistroken brak het peloton in stukken.

Kooij zat in de eerste groep. Benjamin Thomas, de leider in het algemeen klassement, zat in een achtervolgende groep. Dat was het teken voor Soudal-Quick-Step om vooraan het tempo op te voeren en Kasper Asgreen aan de leiderstrui te helpen. Die missie slaagde.

Sprinter Tim Merlier had het feest voor de Belgische ploeg compleet kunnen maken, maar hij kwam niet verder dan de achtste plaats.

Erlend Blikra vormde onbedoeld een perfecte lead-out voor Kooij, die met overmacht won. De sprinter van Jumbo-Visma staat nu derde, op zeven tellen van Asgreen.

De Vierdaagse van Duinkerke duurt nog tot en met zondag.