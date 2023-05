Duitse chirurg roept hulp schoonmaakster in bij teenamputatie

Een Duitse arts heeft in het universitair ziekenhuis van Mainz tijdens een operatie assistentie gevraagd van een schoonmaakster. Dat gebeurde al in 2020, maar het verhaal is nu pas naar buiten gekomen.

Het ziekenhuis heeft spijt betuigd. De patiënt, van wie een teen werd geamputeerd, zou geen complicaties hebben overgehouden aan de operatie.

De patiënt zou onrustig zijn geworden tijdens de operatie en daarom besloot de chirurg om een schoonmaakster te vragen de benen van de patiënt vast te houden. Ook vroeg de arts haar om chirurgische instrumenten aan te geven. Volgens de lokale krant Mainzer Allgemeine Zeitung had de vrouw geen medische ervaring.

De arts is vrijwel direct na het incident ontslagen. Een manager in het ziekenhuis kwam erachter toen hij de schoonmaakster met bebloede gaasverbanden zag staan in de operatiekamer.