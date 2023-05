Laatste bank die geld overboekte naar Belarus stopt daarmee

Dat Raiffeisen via de Belarussische dochter Priorbank nog overboekingen mogelijk maakte, was een doorn in het oog van Europese en Amerikaanse toezichthouders.

De laatste Europese bank die internationale financiële transacties mogelijk maakte tussen Belarus en de rest van de wereld stopt daarmee. De divisie van de Oostenrijkse Raiffeisen Bank International heeft andere banken in Belarus laten weten zijn diensten via het zogenoemde Swift per 31 juli te staken, meldt het Duitse persbureau DPA op basis van bronnen uit Belarus.

Via Nederlandse banken is het sindsdien onmogelijk om van en naar Rusland en Belarus geld over te maken.

Verbonden met regimes

Mede omdat de economie in beide landen nog altijd relatief overeind is gebleven, zou de druk op de Raiffeisen Bank inmiddels enorm zijn. De Oostenrijkse bank zou de laatste zogenoemde correspondentbank voor banken uit Belarus zijn voor het verzenden en het ontvangen van internationale overboekingen. Het wegvallen van dit laatste kanaal zou banken en bedrijven in het land flink treffen.

Raiffeisen Bank, die behalve in Belarus ook nog altijd actief is in Rusland, verklaarde eerder de divisie in beide landen stapsgewijs te willen afbouwen of verkopen, maar de bank noemt dit nu bijzonder complex. Een gegeven is dat de dochters niet alleen zeer winstgevend zijn, maar ook diep verbonden met de regimes in de twee landen.