F1 doneert 1 miljoen aan getroffen gebied Italië: 'Alles doen om hen te steunen'

"Ik ben geboren en opgegroeid in het prachtige land van Emilia-Romagna, een plek die een van de triestste momenten in zijn geschiedenis beleeft", verklaarde Formule 1-baas Stefano Domenicali. "De situatie waarmee de mensen in de regio worden geconfronteerd, is verschrikkelijk. Maar ik weet dat de veerkracht en de passie van de mensen in het gebied ze door de crisis zal helpen."

"We moeten er alles aan doen om hen te steunen in deze moeilijke tijd en daarom doneren we om de hulpverlening ter plaatse te ondersteunen", aldus Domenicali.

Oproep AlphaTauri-coureurs

Donderdag riep de Nederlandse coureur Nyck de Vries mensen op geld te doneren aan het noodfonds. Ook zijn AlphaTauri-teamgenoot Yuki Tsunoda deed een zelfde oproep. De fabriek van het team ligt in Faenza, midden in het getroffen gebied.

Het circuit van Imola, waar dit weekend geracet zou worden, was eerder deze week ondergelopen. Evacuaties waren toen al gedaan. Italiaanse overheidsinstanties drongen bij fans erop aan thuis te blijven vanwege de risico's. Er werden komend weekend meer dan 120.000 fans verwacht op Imola.