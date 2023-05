VS geeft groen licht aan F-16-trainingen voor Oekraïense piloten

De Amerikaanse president Biden staat toe dat Oekraïense piloten worden getraind om te vliegen met F-16-straaljagers. Dat heeft een hoge functionaris van de Amerikaanse regering gezegd in de marge van de G7-top in Hiroshima. Verwacht wordt dat er later een besluit wordt genomen over het al dan niet leveren van de gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne.

Het is de bedoeling dat de trainingen plaatsvinden in Europa en dat ze de komende weken beginnen. Terwijl die oefeningen aan de gang zijn, moeten er de komende maanden verdere besluiten genomen worden over wie de toestellen eventueel gaat leveren, hoeveel er naar Oekraïne kunnen gaan en wanneer dat zou kunnen gebeuren, zou Biden tegen andere wereldleiders op de G7-top hebben gezegd.

De Oekraïense president Zelensky vraagt westerse landen al tijden om F-16-gevechtsvliegtuigen, ook Nederland. Tot nu toe heeft hij geen positief antwoord gekregen, maar onder meer premier Rutte heeft al wel gezegd dat het leveren van de toestellen aan Oekraïne wat hem betreft "geen taboe" is.