Zegetocht Van der Breggen gaat verder met overwinning in Waalse Pijl

Nog geen week nadat ze zich had gekroond tot wereldkampioen tijdrijden op de weg heeft Anna van der Breggen ook de Waalse Pijl op haar naam geschreven. Het is voor Van der Breggen de zesde keer op rij dat ze wint in Wallonië. Daarmee is ze recordhoudster.

De renster van Boels-Dolmans kreeg de zege zeker niet cadeau. Meerdere ploegen wilden de koers hard maken en zo de topfavoriete uitputten. Het enige wat ze ermee bereikten was dat Van der Breggen in een zetel naar de voet van de Muur van Hoei, de beklimming waar elk jaar de strijd wordt beslist - werd gebracht.

Op de Muur van Hoei legde Cecilie Uttrup-Ludwig haar het vuur aan de schenen. Ook Demi Vollering mengde zich in de strijd. Van der Breggen pareerde een aanval van Vollering en was in de laatste meters uiteindelijk de sterkste.