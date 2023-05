Bosbranden teisteren westen van Spanje, vermoedelijk aangestoken

In het westen van Spanje is al ruim 8000 hectare natuur in de as gelegd door een bosbrand die maar moeilijk onder controle te krijgen is. Zo'n 600 mensen uit dorpen bij de grens met Portugal zijn geëvacueerd sinds de brand woensdagavond uitbrak.

Het vuur ontstond bij de gemeente Pinofranqueado, ten zuidwesten van Salamanca. Tot nu toe zijn er inwoners van de dorpen Cadalso, Descargamaría en Robledillo de Gata in de regio ontruimd. Drie snelwegen zijn noodgedwongen afgesloten in verband met de branden.

Zo'n 260 brandweerlieden en 165 militairen proberen de verspreiding van het vuur tegen te gaan. Het blussen gaat moeizaam door de harde wind, die naar verwachting vanaf morgen wat luwt. Zondag worden ook regenbuien verwacht in de regio.

De autoriteiten denken dat de branden zijn aangestoken. "Dit is een grote aanval op de vegetatie in het gebied", zei het hoofd van de hulpdiensten in de regio Extremadura tegen journalisten ter plaatse.

Vaker extremen door klimaatverandering

Spanje kampt al tijden met grote droogte en hitte. Vorige maand was de warmste en droogste april sinds het begin van de metingen in 1961. Al in maart, ver voor het bosbrandenseizoen, werd het land geconfronteerd met de eerste grote bosbrand van het jaar, waarbij zo'n 4000 hectare natuur afbrandde. Afgelopen jaar ging in Spanje in totaal zo'n 307.000 hectare natuur in vlammen op, wat een record was.

Minister Ribera van Ecologische Transitie waarschuwt al langer dat Spanje vaker geteisterd zal worden door weersextremen als gevolg van klimaatverandering, met dus ook meer grote bosbranden tot gevolg. De Spaanse regering keurde daarom afgelopen week een steunpakket goed om Spanje de zomer door te helpen. Een groot deel van de 2,2 miljard euro in dat pakket, ruim 600 miljoen, gaat direct naar Spaanse boeren.