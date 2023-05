Dictator Assad hartelijk ontvangen bij rentree Arabische Liga

De Syrische dictator Bashar al-Assad is met alle egards ontvangen bij zijn terugkeer in de Arabische Liga. In de Saudische stad Jeddah kreeg hij een knuffel en een handdruk van de kroonprins, Mohammed bin Salman.

In de straten van Jeddah werd vandaag ook de Syrische vlag gehesen. In een speech zei Assad dat hij zijn bezoek als een "historische kans" ziet om de crises tussen de verschillende Arabische regio's onder de aandacht te brengen.

"Ik hoop dat dit een nieuw begin is", zei hij. Hij hoopt op "solidariteit onder ons, vrede in de regio, ontwikkeling en welvaart in plaats van oorlog en vernietiging".

Neerslaan opstand

Assad was twaalf jaar afwezig bij de Arabische Liga, het hoogste overlegorgaan van 22 Arabische landen. Syrië werd geschorst vanwege het geweld dat Assad inzette tegen zijn eigen bevolking, die in opstand was gekomen tegen zijn regime.

Prins Mohammed Bin Salman zei dat hij hoopt dat de terugkeer van Syrië in de Arabische Liga de banden tussen de landen herstelt.

De Syrische burgeroorlog heeft naar schatting aan een half miljoen mensen het leven gekost. Een groot deel van het land ligt in puin en miljoenen Syriërs zijn gevlucht.

Banden normaliseren

De afgelopen jaren wilde een deel van de Arabische landen de banden met Syrië normaliseren. Na de verwoestende aardbeving waarbij deze winter duizenden mensen omkwamen, kwam die verzoening in een stroomversnelling. Deze maand werd besloten dat Syrië weer volwaardig lid mocht worden van de Liga.

De Arabische landen hebben daar op verschillende manieren belang bij. Zo kampen landen als Libanon en Jordanië met de gevolgen van een grote stroom vluchtelingen uit Syrië. Ook hebben sommige landen last van smokkel van captagon, een drug die in Syrië wordt geproduceerd en het aanhalen van de banden kan ook de grote invloed van Iran op Syrië indammen, denken verschillende Liga-leden.

Toch is de Syrische oppositie niet blij met deze rentree van Assad. Zo kreeg de oppositie jarenlang wapens van Saudi-Arabië, maar die steun is stopgezet. De hoop dat er een einde komt aan het regime van Assad is voor zijn tegenstanders dus juist kleiner geworden.