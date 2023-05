Fokprogramma zorgt voor recordaantal lynxen in Spanje en Portugal

Het aantal lynxen in Spanje en Portugal is dankzij een fokprogramma flink gegroeid. Het gaat dan om pardellynx. Die wordt ook Iberische of Spaanse lynx genoemd, omdat het dier vooral daar voorkomt.

De pardellynx is te herkennen aan zijn puntige oren, lange poten en luipaard-achtige stippenvacht. Door stropen, aanrijdingen en uitbreiding van landbouw en industriële gebieden was het voor de dieren lastig om te overleven.

In totaal zijn er volgens de Spaanse regering op dit moment 1668 van deze bijzondere katachtigen. Dat is opmerkelijk omdat de pardellynx met uitsterven werd bedreigd. In 2002 leefden er nog minder dan 100 in Spanje, terwijl het dier in Portugal toen helemaal niet meer werd gezien.

Vrijgelaten

Een fokprogramma dat zo'n 12 jaar geleden van start is gegaan, heeft ertoe geleid dat de populatie nu zo groot is. Sinds 2011 zijn 338 in gevangenschap geboren pardellynxen vrijgelaten in het wild.