Meer Nederlanders varen, helft ergert zich aan asogedrag op water

Nu de zon eindelijk is gaan schijnen en plezierschippers massaal het water op gaan, roept Rijkswaterstaat op om toch vooral de vaaretiquette in acht te nemen.

Voordringen bij de sluis, andere bootjes geen ruimte geven en hoe zit het ook alweer met bakboord en stuurboord? Het gaat regelmatig mis op het water. En veel schippers vinden vooral andere schippers irritant, blijkt uit het Belevingsonderzoek Recreatievaart van Rijkswaterstaat en de provincies dat begin dit jaar verscheen.

De helft van de bootjesvaarders die meededen aan het onderzoek is ontevreden over het gedrag van medevaarweggebruikers. Die ergernissen komen soms doordat mensen de regels niet kennen, want om een schip tot 15 meter of één die niet harder gaat dan 20 kilometer per uur te besturen, heb je geen vaarbewijs nodig.

'Vooral onhandig, soms gevaarlijk'

Schippers en zeilers bij de Lemstersluis in Friesland herkennen dat: "Zo'n bakboord-stuurboordsituatie, waarbij iemand niet snapt hoe het hoort. Of motorjachtgebruikers die niet doorhebben hoe het zit met voorrang voor zeilboten", zei een recreant vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Een schipper van een rondvaartboot ziet vooral dat mensen blunderen doordat ze de regels niet kennen. "Soms is dat gevaarlijk, maar het is vooral onhandig".