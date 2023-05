Carnavalsverenigingen verbolgen over planning nieuwe Cito-toets

Zeventien Limburgse carnavalsverenigingen zijn verbaasd over de timing van de nieuwe voortgangstoetsen in het basisonderwijs. De nieuwe doorstroomtoets, die vanaf volgend jaar in plaats van de eindtoets basisonderwijs (voorheen Cito-toets) wordt afgenomen, staat gepland in de eerste weken van februari.

De toetsweek valt dan samen met de start van vastelaovend en de carnavalsvakantie, zoals Limburgse leerlingen de voorjaarsvakantie noemen. In een brief aan onderwijsminister Robbert Dijkgraaf (D66) uiten de verenigingen hun verbazing hierover, meldt L1.

De week voor carnaval is volgens de verenigingen traditioneel gevuld met diverse activiteiten binnen en buiten de schoolomgeving. "Carnaval is geen evenement, maar dynamisch immaterieel erfgoed", zegt Bart Maes namens de 'stadsvastelaovesverenigingen' van Limburg.

In een reactie op de vragen zegt het ministerie dat de scholen hun evenementenplanning moeten aanpassen. "De afnameperiode van de doorstroomtoets is wettelijk vastgelegd en daarop kunnen dus geen uitzonderingen worden gemaakt", laat het ministerie aan de verenigingen weten.

Carnaval verzetten kan niet

D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen heeft de minister gevraagd of hij wel weet dat scholen de datum van carnaval helemaal niet kunnen verzetten. Hij vraagt om de toetsperiode te verruimen, meldt L1.

De Limburgse scholenstichtingen sluiten zich daarbij aan: "Wij vragen de minister om de periode te verruimen. Als we een week eerder zouden kunnen starten, dan zou dat al enorm helpen", zegt Stef Niekamp van de Stichting Kom-Leren tegen de regionale omroep.