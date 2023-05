Italiaanse oud-premier Berlusconi na 45 dagen uit ziekenhuis ontslagen

De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi is na 45 dagen ontslagen uit een ziekenhuis in Milaan. Hij werd opgenomen vanwege een longontsteking en werd daar ook behandeld aan leukemie.

De 86-jarige politicus lag enige tijd op de intensive care. Een maand geleden werd hij overgeplaatst naar een gewone verpleegafdeling. Vanmiddag verliet hij per auto het ziekenhuis en hij verblijft nu weer in zijn villa in Arcore, een plaats in de buurt van Milaan.

De oud-premier kampt al enkele jaren met een slechte gezondheid. Vorig jaar werd hij opgenomen vanwege een urineweginfectie, in 2020 werd hij meerdere keren opgenomen met een coronabesmetting en in 2016 werd hij geopereerd aan zijn hart.

Terug aan het werk

Berlusconi was drie keer premier van Italië en zit momenteel in de senaat voor zijn partij Forza Italia, die deel uitmaakt van de huidige regering-Meloni. Hij stuurde de afgelopen maand vanuit het ziekenhuis twee video's naar zijn partijgenoten, waarin hij beloofde dat hij weer zou terugkeren.

Berlusconi is naast politicus ook eigenaar van nationale televisiestations, een krant en tijdschriften. Hij wordt er vaak van beschuldigd zijn media-invloed te misbruiken voor zijn politieke carrière.

Daarnaast is de mediamagnaat in opspraak geraakt toen hij ervan werd beschuldigd dat hij een 17-jarig meisje zou hebben aangezet tot betaalde seks. Hij kreeg een celstraf, maar werd later in hoger beroep vrijgesproken.