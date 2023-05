Slot praat nog steeds niet over toekomst: 'Engelse tv-ploeg zal teleurgesteld zijn'

Ja, Feyenoord-trainer Arne Slot heeft genoten van de week vol festiviteiten na het behalen van het kampioenschap. Maar nu de champagne op is, gaat men over tot de orde van de dag. Zoals het duel tegen FC Emmen. En de toekomst van de trainer zelf.

Al weken zijn er geruchten over interesse vanuit Engeland. Tottenham Hotspur zou graag met Slot willen spreken, maar zelf wil de oefenmeester er geen woord over kwijt. Ook vrijdagmiddag tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel met FC Emmen zegt hij niets over zijn toekomst.

Engelse tv-ploeg

"We zitten hier voor de wedstrijd van aanstaande zondag. Daar ga ik je alle antwoorden op geven, als je wil. Maar ik ga niet over mijn toekomst praten", is Slot stellig.

Het gesprek over zijn toekomst wekt niet alleen de interesse in Nederland, ook in Groot-Brittannië is men geïnteresseerd in Slot. In de perszaal in Rotterdam waren zelfs Britse journalisten aanwezig. "Die zullen dat teleurgesteld zijn en met de staart tussen de benen naar huis gaan, want ik ga niks zeggen..."