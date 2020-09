Dierentuin haalt vloekende papegaaien uit zicht (en gehoor) van publiek

Een Engelse dierentuin heeft vijf papegaaien verplaatst omdat ze constant vloeken. "Sommige bezoekers vonden het grappig, maar omdat er in het weekend veel kinderen komen, halen we ze toch weg", zegt directeur Steve Nichols van het Lincolnshire Wildlife Park in Friskney.

De vijf grijze roodstaartpapegaaien wonen sinds augustus in de dierentuin. Na aankomst werden ze samen in quarantaine geplaatst. Toen ze daarna naar de buitenverblijven gingen, bleek dat ze nogal grof taalgebruik hadden aangeleerd.

De verzorgers vonden het gevloek in het begin juist vermakelijk. Wel hoopten ze dat de dieren ermee zouden stoppen als het publiek erbij zou komen.

Reactie uitlokken

Maar volgens dierentuindirecteur Nichols gebeurde het tegenovergestelde, omdat geschokte of lachende bezoekers juist aanmoedigend werken. "Ze vloeken om een reactie uit te lokken", zegt hij tegen de BBC. "Met zijn vijven bij elkaar begon er één te vloeken, waarna de andere begonnen te lachen."

De dieren moeten daarom uit het zicht en gehoor van het publiek en worden ook uit elkaar gehaald. "Ik hoop dat ze nieuwe woorden leren in die nieuwe kolonies. Maar als ze het grove taalgebruik aan de rest doorgeven en ik met 250 vloekende vogels zit, dan weet ik het ook niet meer", aldus de dierentuinbaas.