Britten verontwaardigd en geschokt over "awful scenes" in Alkmaar

Op sociale media en in de Britse kranten was er veel aandacht voor een West Ham-aanhanger met de bijnaam 'Knollsy'. Op videobeelden op Twitter is te zien hoe hij eigenhandig een horde AZ-fans tegenhield. Hij liep klappen op, maar kwam er met blauwe plekken en wat kleerscheuren vanaf. West Ham-fans hebben hem onthaald als een held.

David Moyes, de coach van West Ham United, reageerde geschokt. Zijn vader zat in het gedeelte dat werd aangevallen door de AZ-hooligans. "Ik kan niet uitleggen waarom dit gebeurde. Een aantal van onze spelers greep in, omdat de aanval in het vak was waar hun familie en vrienden zaten. Het waren zeker niet de West Ham-fans die uit waren op problemen."

In het Verenigd Koninkrijk is verontwaardigd gereageerd op de bestorming van de hoofdtribune in Alkmaar door AZ-supporters tijdens de halve finale van de Conference League. In het supportersvak zaten veel familieleden en vrienden van West Ham United-spelers. Britse media beschreven hoe spelers probeerden in te grijpen om hun familieleden te beschermen tegen de agressie van de AZ-aanhang.

Joe Cole, voormalig middenvelder van West Ham United en tegenwoordig sportcolumnist van de Daily Telegraph, was bij de wedstrijd aanwezig. "Het is absurd, volwassen mannen die de West Ham-fans aanvallen. Spelers probeerden ze nog uit elkaar te halen. AZ Alkmaar-fans die stoten uitdelen, het is belachelijk. Er waren gezinnen in het vak. Voetbal is voor iedereen. Dat dit nog gebeurt in het moderne spel is belachelijk."

Cole roept de UEFA op om hard in te grijpen. "Jarenlang verkeerde het Engelse voetbal in een diep dal door aanhoudend voetbalgeweld. Dat zien we tegenwoordig niet meer in Engeland. We hebben dit al lang niet meegemaakt in Engelse stadions. Wij hebben nog steeds een slechte reputatie, maar dit zien we nu vooral gebeuren in andere Europese landen."

