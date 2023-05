Vanavond op tv: Zelensky én Assad bij Arabische Liga • Nederland verbrandt buitenlands afval • Ernstige overstromingen Italië

Na jarenlange isolatie maakt ook de Syrische president Bashar al-Assad zijn rentree op de top van de Aarabische Liga. Dankzij de steun van Iran en Rusland zit Assad weer stevig in het zadel. De landen in de regio hebben verschillende belangen bij de terugkeer van Syrië in de Arabische Liga. Dat bespreken we vanavond met Leo Kwarten , arabist en Midden-Oosten-kenner.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is in de Saudische havenstad Jeddah waar hij zal aanschuiven bij een topoverleg van de Arabische Liga. Dit weekend reist Zelensky door naar Japan voor de laatste dag van de G7-top in Hiroshima. Wat hoopt de Oekraïense president op beide toppen binnen te halen?

Catastrofe na overstromingen in Italië

Het zijn de ernstigste overstromingen in Italië in honderd jaar. Na maanden van ernstige droogte begon het deze maand te regenen in de regio Emilia-Romagna. Maar liefst 23 rivieren traden buiten hun oevers, 280 aardverschuivingen en 41 dorpen en steden raken overspoeld. De president van de regio, Stefano Bonaccini, noemt het een catastrofe zoals nooit eerder is gezien. Meer dan twintigduizend mensen zijn dakloos geraakt. In Zuid-Europa vormt de droogte in sommige landen, waaronder Italië, een steeds grotere bedreiging. Correspondent Italië, Heleen D'Haens, is in het gebied.