Vanavond op tv: Ernstige overstromingen Italië • Nederland verbrandt buitenlands afval • Zelensky én Assad bij Arabische Liga

Catastrofe na overstromingen in Italië

Het zijn de ernstigste overstromingen in Italië in honderd jaar. Na maanden van ernstige droogte begon het deze maand te regenen in de regio Emilia-Romagna. Maar liefst 23 rivieren traden buiten hun oevers, 280 aardverschuivingen en 41 dorpen en steden raken overspoeld. De president van de regio, Stefano Bonaccini, noemt het een catastrofe zoals nooit eerder is gezien. Meer dan twintigduizend mensen zijn dakloos geraakt. In Zuid-Europa vormt de droogte in sommige landen, waaronder Italië, een steeds grotere bedreiging. Correspondent Italië, Heleen D'Haens, is in het gebied.