Brabantse fokker verstopt 118 honden voor controle

Een hondenfokker in de gemeente Deurne heeft een mislukte poging gedaan om 118 honden in een verlaten schuur te verstoppen voor een controle. Het gros van de dieren was er slecht aan toe.

Het schuurtje staat op het erf van de fokker, meldt Omroep Brabant. De politie ontdekte de honden na een melding en schakelde de Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID) in. De 118 dieren zijn meegenomen.

Volgens ooggetuigen reed de fokker af en aan met een busje om de honden naar het verlaten terrein te brengen. "Niet alleen waren de ruimtes totaal ongeschikt voor het huisvesten van de honden, de fokker had ook besloten om alle dieren - waaronder zwangere teefjes - zonder water en voedsel achter te laten in hun verblijven", schrijft het LID. Alle kosten voor transport, vervangende huisvesting en (medische) verzorging worden verhaald op de fokker.

Veelpleger

De man heeft fokkerijen gehad in de gemeenten Veldhoven, Overbetuwe en Stein. Bij de start van gerechtelijke procedures verdween de man telkens met de noorderzon om in een andere gemeente opnieuw te beginnen.

De inspectiedienst stond dit jaar al twee keer eerder bij hem op de stoep. In maart en april werden al 46 van zijn verwaarloosde en zieke honden in beslag genomen.