Iran executeert drie demonstranten 'na afgedwongen bekentenis'

Iran heeft drie mannen geëxecuteerd die betrokken zouden zijn geweest bij de dood van een agent en twee leden van een regeringsmilitie tijdens een van de protesten vorig jaar. Aanleiding voor de protesten was het overlijden in september van de 22-jarige Mahsa Amini. Ze stierf in een politiecel, nadat ze door moraalpolitie was gearresteerd, omdat ze geen hoofddoek droeg.

De drie mannen stierven door ophanging in een gevangenis in Isfahan. Woensdag verscheen van hen een handgeschreven brief op sociale media met de oproep "Laat hen ons niet doden" en "Wij hebben jullie hulp nodig". Dat leidde tot diverse verzoeken aan de Iraanse regering, onder meer van de VS, om de mannen in leven te laten.