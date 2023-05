Golfer Kim krijgt lachers op zijn hand na blubberbad: 'Kon bal niet eens vinden'

Tussen het hoge gras staat een golfer met een maagdelijk wit petje. Moeizaam richt de golfer zich op, alsof hij vastgeplakt zit aan de bodem. Eenmaal bevrijd huppelt de golfer naar boven, zijn broek tot zijn middel besmeurd met modder. Verbaasd kijkt de golfer naar de blubber in zijn handen. Wat er ook gebeurt in de 105de editie van het PGA Championship, één van de vier majors in het internationale golf, het beeld van Kim Joo-hyung in de eerste ronde zal altijd in de overzichten opgenomen worden. "En dat allemaal voor één bal", lachte de Zuid-Koreaan na afloop.

"Het is een major en ik vecht voor elke slag. Dit kan het verschil maken of ik kans maak op de winst op zondag of dat ik de cut haal. Ze vertelden mij dat de bal in de modder lag. Als ik ook maar een kans heb om de bal te slaan, dan zal ik daar alles voor doen. Dus ik heb het zeker geprobeerd. Maar het was een beetje ongelukkig, ik kon de bal niet eens meer vinden." Rijzende ster De 20-jarige Kim, in het golfcircuit bekend als 'Tom' Kim (naar de kinderserie Thomas de Trein), is één van de rijzende sterren in het golfcircuit. In november 2019 werd hij als 17-jarige de op een na jongste winnaar van een toernooi op de Aziatische Tour.

Tom Kim werd een publiekslieveling bij de afgelopen Presidents Cup. - EPA

Afgelopen oktober won hij in Las Vegas al zijn tweede PGA-toernooi en was daarmee de eerste golfer na Tiger Woods, die voor zijn 21ste al twee titels op de Amerikaanse Tour op zijn naam had. Zijn doorbraak bij het grote publiek kwam bij de Presidents Cup in 2022, toen hij met zijn gedurfde spel en ontwapenende interviews de harten van de toeschouwers en televisiekijkers.

'Nergens spijt van' Zijn uitstapje in de blubber zal hem dan ook geen windeieren liggen, zeker gezien de laconieke manier waarop Kim omging met de ongemakkelijke situatie. Lachend zakte hij in een beekje om de ergste blubber van zich af te spoelen. Kim maakte zijn eerste ronde af met opgerolde broekspijpen en een sweater, die hij toevallig in zijn tas had liggen.

Tom Kim maakt zijn ronde af met opgerolde broek en iets te kort sweatshirt na zijn uitstapje in de blubber. - Getty Images