Bassist Andy Rourke (59) van The Smiths overleden

De Britse muzikant Andy Rourke is op 59-jarige leeftijd overleden. Hij is vooral bekend geworden als bassist van de band The Smiths. Rourke overleed aan alvleesklierkanker, zegt zijn medebandlid Johnny Marr.

"We zijn heel verdrietig", schrijft Marr op Twitter. Hij zegt zich Rourke te herinneren als "een vriendelijke en mooie ziel en een talentvolle muzikant".

De band The Smiths werd in 1982 opgericht en was tot 1987 actief. In die vijf jaar brak de band door met het nummer This Charming Man. Ook There Is A Light That Never Goes Out werd een hit. In totaal kwamen er vier albums. De band trad één keer op in Nederland, in 1984 in Amsterdam.

Heroïneverslaving

Rourke kampte meer dan twintig jaar met een heroïneverslaving. In 1986 werd hij tijdelijk uit de band gezet vanwege zijn drugsgebruik.

Nadat de band in 1987 was gestopt, voerde Rourke samen met drummer Mike Joyce een jarenlange juridische strijd tegen zanger Morrissey en gitarist Marr. De bandleden werden het niet eens over de rechten en opbrengsten van de muziek van de band. Rourke schikte uiteindelijk voor een bedrag van 83.000 pond.

Naast zijn werk voor The Smiths, speelde Rourke ook op nummers van Sinéad O'Connor, The Pretenders en Ian Brown.

Luister hieronder naar het nummer There Is A Light That Never Goes Out van The Smiths.