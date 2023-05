Verdacht pakketje weggehaald bij eerder beschoten beautysalon in Utrecht

Bij een beautysalon in Utrecht is vanochtend een verdacht pakketje weggehaald door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Een bewoner van een nabijgelegen woning werd tijdens het onderzoek van de EOD uit voorzorg geëvacueerd.

Bij dat onderzoek werd een bestuurbare robot gebruikt. Het pakketje is inmiddels meegenomen en wordt op een veilige plek tot ontploffing gebracht, schrijft RTV Utrecht.

In februari werd de salon beschoten. Het pand werd in verband daarmee voor dertig dagen gesloten door burgemeester Dijksma (PvdA). Een bedrijf van dezelfde eigenares in Laren (NH) was in januari doelwit van beschietingen en een maand later werd daar een verdacht pakketje op het raam geplakt.

De politie hield eerder deze maand een 17-jarige jongen uit Utrecht aan vanwege betrokkenheid bij de beschietingen en het incident in Laren.