Geen aanhoudingen na bestorming hoofdtribune AZ

De politie heeft nog niemand aangehouden in verband met de ongeregeldheden in het AFAS Stadion van AZ gisteren.

Relschoppers bestormden na de uitschakeling in de halve finales van de Conference League de hoofdtribune van het AFAS Stadion. Daar zochten ze de confrontatie met aanhangers van tegenstander West Ham United.

Een woordvoerder van de politie zegt dat AZ in principe zelf verantwoordelijk is voor het handhaven van de veiligheid in het stadion. "De politie handhaaft de openbare orde en veiligheid. Na een oproep zijn we naar het stadion gegaan om die veiligheid te herstellen."

Latere aanhoudingen sluit de politie niet uit. "We gaan op beelden bekijken of er strafbare feiten zijn gepleegd en of we personen kunnen identificeren", zegt de woordvoerder.

AZ betreurt rellen

Algemeen directeur Robert Eenhoorn van AZ zei eerder de rellen te betreuren. "Je hoopt dat het hek het houdt, maar dit was niet het geval. Dit is niet goed gegaan en uiteindelijk ben ik eindverantwoordelijk. Intern gaan we het hier nog over hebben, want het ging bij mij ook allemaal heel snel."

Enkele spelers van West Ham raakten bij de rellen betrokken. Zij renden naar de hoofdtribune om familieleden en vrienden die werden aangevallen te helpen.

Ook onrustig in Londen

Eerder op de dag was het al onrustig in de stad. Eenhoorn merkte voor de wedstrijd dat de onrust zich ook verplaatste naar het stadion. "Ik ben vlak voor de wedstrijd altijd beneden en ik merkte al dat er veel rumoer was. Vorige week was het daar ook al wat rumoerig, maar hier waren we te laat. Het is teleurstellend hoe deze avond eindigt. Ik kan de jongens op het veld weinig verwijten", aldus Eenhoorn.

Bij het duel in Londen, vorige week, was het ook al onrustig. Verschillende supporters van AZ moesten het stadion verlaten nadat ze werden belaagd door West Ham-supporters.

Dit zijn beelden van de ongeregeldheden: