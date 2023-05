Dertiende etappe Giro d'Italia ingekort wegens slechte weersomstandigheden

De dertiende etappe van de Giro d'Italia is verder ingekort vanwege het extreme weer in Italië. De rit van vandaag is nu slechts 75 kilometer lang, in plaats van 199 kilometer.

"Gezien de ongunstige weersomstandigheden, met name in het Italiaanse deel, heeft de organisatie besloten aan de verzoeken van de renners tegemoet te komen door het protocol inzake extreem weer toe te passen", meldde de organisatie vrijdagochtend.

De start vindt nu plaats in het Zwitserse Le Châble, om 14.40 uur. Het slot van de etappe blijft ongewijzigd. De finish vindt nog altijd plaats in Crans Montana.