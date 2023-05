Oekraïne, Azië en kernwapens op agenda G7-top in Hiroshima

Gastland Japan pleit voor verdere afbouw van het nucleaire arsenaal van de grootmachten. De top begon met een kranslegging bij het Hiroshima-monument. De stad werd op 6 augustus 1945 door een Amerikaanse atoombom verwoest, om Japan tot onvoorwaardelijke overgave te dwingen. Drie dagen later werd er ook een kernbom gegooid op Nagasaki. Kort daarna capituleerde Japan.

In een eerste verklaring zeggen de G7-landen er alles aan te doen om te "verzekeren dat Rusland zijn energievoorraad niet als wapen kan gebruiken tegen de rest van de wereld".

De Russische oorlog tegen Oekraïne en de spanningen in de Aziatische regio zijn twee van de gespreksonderwerpen op de G7-top in Hiroshima (vandaag tot en met zondag). De bijeenkomst van de leiders van de zeven rijke industriële landen en de EU wordt ook bijgewoond door vertegenwoordigers van een aantal andere landen. Zondag is ook de Oekraïense president Zelensky erbij.

De leiders van zeven rijke industriële landen en de EU zijn op de G7 Top bijeen in Hiroshima. Daar leggen ze onder andere kransen en planten ze een boom voorafgaand aan belangrijke gesprekken. - NOS

De landen van de G7 hebben minder macht dan enkele decennia geleden. In 1990 waren ze nog goed voor 50 procent van alles wat in de wereld werd geproduceerd. Nu is dat nog maar 30 procent, zegt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Om relevant te blijven, zoekt de G7 daarom toenadering tot andere landen die een sterke economische ontwikkeling doormaken. Brazilië, Australië, Zuid-Korea, Vietnam, Indonesië, de Comoren, de Cookeilanden en India schuiven aan op de top.

Diplomatiek schaakspel

De gesprekken over Rusland kunnen lastig worden.

Zo heeft India de Russische aanvalsoorlog nooit veroordeeld, en doet het ook niet mee met internationale sancties tegen Rusland. Het land is afhankelijk van Russische energie. Meer sancties tegen Rusland kunnen tot gevolg hebben dat India te maken krijgt met verder stijgende prijzen en voedseltekorten.

En Vietnam haalt meer dan de helft van zijn wapens uit Rusland en is net als Indonesië deels afhankelijk van Russische grondstoffen voor de landbouw. Het Institute of South East Asian Studies verwacht dan ook dat deze landen zich op de vlakte houden over nieuwe sancties.

Spanningen Azië

Een ander onderwerp is de groeiende militaire en economische macht van China. De toename in militaire activiteit rondom de Zuid-Chinese zee is voor Japan, als het enige Aziatische lid van de G7, ook een reden om die crisis op de agenda te krijgen. Spanningen zijn er onder meer rond Taiwan.

Japan zegt het Westen te steunen in de oorlog in Oekraïne, maar verwacht daarvoor ook de steun op het Aziatische politieke toneel. De VS heeft dat vorig jaar september duidelijk toegezegd.

Ook top in China

China houdt een eigen top met vijf voormalige sovjetstaten in de Chinese stad Xi'an. Volgens NOS-correspondent Garrie van Pinxteren willen de Chinezen daarmee "een alternatiever verhaal vertellen". Ook speelt China een soort landjepik, zegt Van Pinxteren. "Die landen vallen normaal onder de invloed van Rusland. Maar door de oorlog tegen Oekraïne is Rusland verzwakt. Dus China maakt daarvan gebruik om zijn invloed in die landen uit te breiden."