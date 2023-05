BumaStemra keert recordbedrag uit aan muziekmakers

Na twee sombere coronajaren, hebben Nederlandse muziekmakers vorig jaar weer een recordbedrag verdiend. Tekstschrijvers, componisten en uitgevers van liedjes kregen ruim 239 miljoen euro uitgekeerd van BumaStemra. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de organisatie die de auteursrechten van ongeveer 38.000 Nederlandse muziekmakers beheert.

Het uitgekeerde bedrag is niet alleen veel meer dan in de coronajaren, maar ligt zelfs bijna 50 miljoen hoger dan in het laatste jaar voor de pandemie. In een toelichting spreekt directeur Bernard Kobes van BumaStemra van een recordjaar.

In coronatijd verdienden muzikanten lang vrijwel niets met optredens en het draaien van hun muziek in cafés en andere uitgaansgelegenheden. Buma Cultuur deed indertijd zelfs een oproep aan radiostations om zo veel mogelijk muziek van eigen bodem te draaien.

Spectaculair

Na het einde van de lockdowns trokken muziekliefhebbers weer massaal naar de podia. Met licenties voor meer dan 45.000 optredens stegen de inkomsten van BumaStemra via livemuziek "spectaculair". Ook werd er meer muziek gemaakt. Vorig jaar sloten 2000, vooral jonge nieuwe muzikanten en liedjesschrijvers zich als lid aan bij BumaStemra. Van de nieuwe leden is 40 procent jonger dan 25 jaar.

Opmerkelijk is dat ook in de inkomsten uit online bleven doorgroeien. Dat komt volgens BumaStemra door verbeterde afspraken met platformen als Netflix, YouTube en Tiktok. Daarnaast werd voor het eerst een overeenkomst met Snapchat afgesloten. Mede hierdoor verdubbelde de exportwaarde van Nederlandse muziek vergeleken met de coronajaren.