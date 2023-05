Sevilla blijft Europa League-koning: vijfde finale in tien edities na thriller tegen Juventus

Of ze nu een goed seizoen draaien in Andalusië of onderaan de Primera Divisíon bungelen, één ding is zeker: als het om de prijzen gaat in de Europa League is Sevilla erbij.

De huidige nummer tien van La Liga plaatste zich donderdagavond voor de vijfde keer in de laatste tien edities voor de finale van het tweede Europese bekertoernooi. Na een ware thriller was Sevilla na verlenging Juventus met 2-1 de baas.

Het heenduel in Turijn was geëindigd in 1-1.