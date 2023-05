Australische politie tasert demente 95-jarige vrouw

In Australië is verontwaardigd gereageerd op het optreden van de politie tegen een demente bewoner van een verzorgingshuis. De vrouw liep rond met een mes en werd met een stroomstootwapen uitgeschakeld.

De 95-jarige Clare Nowland had in de keuken van de instelling een vleesmes bemachtigd en liep daarmee achter haar looprek door het pand. Ze weigerde het mes af te geven. Ten einde raad riep de staf na uren de hulp van de politie in.

De twee opgeroepen agenten praatten enige tijd op haar in, maar ook dat hielp niet. Toen de vrouw de agenten naderde, beschoot een van hen haar met een taser. Ze viel op haar hoofd en liep daarbij een schedelbreuk op. De vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Niet nodig

"Clare is 95 jaar oud, 1,55 meter lang en weegt 43 kilo", zegt de woordvoerder van de familie. "Ze kan zonder steun niet zelf lopen. Ze had daarom een looprek. Dan gebruiken ze een taser. Ze was in de war, dat gebeurt met mensen die dement zijn. Ze had een vriendelijk woord en hulp nodig, niet de arm van de wet."

De medebewoners van het stadje Cooma zijn geschokt. "Over haar hoor je niets anders dan dat het een prachtig persoon is. Zo kent iedereen deze dame", zegt priester Mark Croker tegen de Blue Mountains Gazette.

De agent die schoot is in afwachting van een onderzoek geschorst. De bodycamera's van de agenten hebben het incident opgenomen.