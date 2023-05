Populariteit Oranjevrouwen in dipje zes jaar na EK-titel: 'Altijd in golfbewegingen'

Na de Europese titel in eigen land in 2017 konden de Oranjevrouwen niet meer stuk. Het Nederlands elftal was enorm populair en de stadions waren vaker wel dan niet uitverkocht. Nu, zes jaar later, lijkt die populariteit terug te lopen. Dat ziet ook bondscoach Andries Jonker. "Ik denk dat je maar één keer Europees kampioen wordt in eigen land. En dan heb je een soort van na-effect", weet Jonker. "Daarna word je geen wereldkampioen. Je wordt tweede. Ik denk dat dat nog steeds geweldig is, maar dan zie je toch dat de belangstelling iets afneemt. En dat er een fase ontstaat waarin het niet meer zo makkelijk gaat." "En in alle realiteit: in 2017 was Nederland de beste", analyseert Jonker de afgelopen jaren. "Heel langzaam zijn andere landen daar overheen gegaan." Begin van betere tijden Toch ziet de bondscoach van de Oranjevrouwen het niet heel somber in. "Wat ik wel merk is dat het enthousiasme weer toeneemt, dat men graag kijkt. Ik denk dat dit het begin is van weer betere tijden."

Andries Jonker - ANP

Jonker weet namelijk uit ervaring dat "het nooit steady gaat, maar altijd in golfbewegingen". "We hadden in 2017 een enorme golf omhoog. Daarna een stukje naar beneden en hopelijk nu weer omhoog." WK-bid Volgens Jonker is het bid dat Nederland samen met Duitsland en België heeft ingediend om het WK van 2027 te organiseren, daarbij heel belangrijk. Vooral ook voor het enthousiasmeren van de jongere generaties. "In deze tijd lijken kinderen geboren te worden met een telefoon in de hand en dat is vervolgens ook de belangrijkste bezigheid." Jonker maakt zich dan ook zorgen over de mate waarin de jeugd nog aan sport en bewegen doet. "Door de jaren heen is voetbal voor heel veel kinderen belangrijk geweest. Ik ben bang dat we dat gaan verliezen. Of voor een deel verliezen. En dus moet je zorgen dat dit het mooiste spelletje ter wereld blijft. Voor die kinderen." Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, vertelt in onderstaande video meer over het bid voor het WK van 2027:

Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, legt uit hoe Nederland samen met België en Duitsland hoopt het WK voor vrouwen te mogen organiseren. - NOS