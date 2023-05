Wekdienst 19/5: G7 bijeen in Hiroshima • Top van Arabische Liga in Saoedi-Arabië

We beginnen met het weer: flink wat zon en droog. Maximumtemperatuur tussen 16 en 19 graden. De komende dagen komt de temperatuur nog enkele graden hoger uit. De zon breekt goed door, maar vooral landinwaarts komt het later op de dag ook tot een plaatselijke regen- of onweersbui.

Goedemorgen! In de Japanse stad Hiroshima komen de leiders van de G7 samen en in Saoedi-Arabië wordt een top van de Arabische Liga gehouden.

Wat heb je gemist?

Supporters van AZ hebben gisteren na de uitschakeling in de halve finale van de Conference League de hoofdtribune van het AFAS Stadion bestormd. Daar zochten ze de confrontatie met aanhangers van tegenstander West Ham United.

Of het om fans of om vrienden en familieleden van West Ham-spelers ging, is nog niet helemaal duidelijk.

Spelers van West Ham snelden in ieder geval naar de tribune om in te grijpen. Zij hadden veel familie op de plaats waar gevochten werd. Ook spelers van AZ én trainer Pascal Jansen en directeur Robert Eenhorn probeerden erger te voorkomen.

Vorige week verloor AZ de uitwedstrijd in Londen met 2-1. Familieleden van spelers en van leden van de technische staf van AZ werden toen in de eerste helft belaagd toen ze juichten bij een doelpunt van AZ.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Bij landgoed Schoonderlogt in de Gelderse plaats Elst worden maatregelen genomen om de stroom toeristen in goede banen te leiden. Vanuit alle hoeken van de wereld komen mensen naar het landgoed om een Band of Brothers-achtige foto te nemen.

Schoonderlogt was in de Tweede Wereldoorlog het hoofdkwartier van een Amerikaanse legereenheid. Commandant Richard Winters maakte tijdens de Slag om Arnhem onder de bogen een foto, een gebeurtenis die in 2001 werd geënsceneerd in de populaire oorlogsserie Band of Brothers. Die foto, met acteur Damian Lewis als commandant Winters, wordt nu door toeristen massaal nagemaakt.

Lees hieronder het hele bericht: