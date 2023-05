Negen wolven dood gevonden in nationaal park Italië, 'middeleeuwse vergiftiging'

In een van de bekendste nationale parken van Italië zijn in een week tijd zeker negen wolven dood gevonden. Het Nationaal Park Abruzzen, Lazio en Molise vermoedt dat de dieren zijn vergiftigd door boeren. Bijna de hele roedel is uitgeroeid, laat het park weten. Ook drie gieren en twee raven zijn dood gevonden.

Hoewel het politieonderzoek nog gaande is, schrijft het park in een emotionele en felle verklaring dat het erop lijkt dat er vergiftigd lokaas was achtergelaten voor de dieren. "Criminelen willen de Groene Regio van Europa, een symbolische plaats waar mens en roofdier vredig naast elkaar bestaan, terugsturen naar de middeleeuwen."

Laffe daad

Het park denkt dat een kleine groep boeren achter de vergiftiging zit en dringt aan op zware straffen. "Je vraagt je af waarom mensen in 2023 nog dit soort archaïsche en laffe daden verrichten", staat in een bericht op de website.

Het Nationaal Park Abruzzen, Lazio en Molise ligt in Centraal-Italië, tussen Rome en Napels, en heeft een oppervlakte van ongeveer 500 vierkante kilometer. Er komen veel verschillende diersoorten voor, waaronder beren, haviken, lynxen en herten.

In het noorden van Italië is afgelopen maand veel te doen om de dood van een jogger. Die was om het leven gebracht door een beer. De autoriteiten hebben het dier gevangen en willen het afmaken. Dierenactivisten eisen op hun beurt de vrijlating van de beer en zijn naar de rechter gestapt. Volgende week wordt er een uitspraak verwacht in de zaak.