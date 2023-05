Rechtszaak tegen staat Montana aangespannen om TikTok-verbod

De Amerikaanse staat Montana is nog geen dag na de aankondiging van een verbod op de app TikTok voor de rechter gesleept. Het verbod moet op 1 januari 2024 ingaan. Vijf mensen die video's maken op het socialemediaplatform, content creators, vinden dat een dergelijke ban ingaat tegen de vrijheid van meningsuiting.

De vijf content creators die Montana voor de rechter slepen, gebruiken de app om hun bedrijf te promoten, militaire veteranen in contact met elkaar te brengen of om grappige filmpjes te maken. Enkelen van hen verdienen daar substantiële bedragen mee, staat in het bezwaarschrift, dat al enkele uren na de aankondiging van het verbod werd ingediend. Een verbod zou het de eisers "onmiddellijk en permanent onmogelijk maken om zich te uiten en om met anderen te communiceren". "We hadden al een rechtszaak verwacht", stelt het ministerie van Justitie van Montana, "en we zijn bereid om ons te verdedigen."

Gouverneur Gianforte zegt dat de wet ervoor zorgt dat de data en persoonlijke informatie van inwoners van Montana uit handen blijven van de Chinese regering. In het westen bestaat de vrees dat het Chinese moederbedrijf van TikTok, ByteDance, data van gebruikers verzamelt of Chinese propaganda verspreidt. ByteDance ontkent dat stellig. Het bedrijf zegt nooit zulke verzoeken gekregen te hebben en daar nooit op in te zullen gaan.

Voorbeeldzaak

In diverse Amerikaanse staten wordt er gesproken over een verbod op de app. De zaak in Montana kan dienen als een voorbeeld. Deskundigen op het gebied van cyberveiligheid zetten vraagtekens bij de haalbaarheid van een dergelijk verbod, omdat het moeilijk is te handhaven.

In de wet die Gianforte ondertekend heeft staat dat het downloaden van TikTok in de staat verboden wordt. Diegenen "die het mogelijk maken" om de app te downloaden of te gebruiken - bijvoorbeeld appwinkels - zouden een boete van 10.000 dollar per dag kunnen krijgen. Die boete geldt niet voor gebruikers.