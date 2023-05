AZ likt zijn wonden na mislopen Europese finale: 'Ben heel erg verdrietig'

"Een grote teleurstelling", zo vatte AZ-speler Tijjani Reijnders het mislopen van de finale van de Conference League samen. AZ kreeg in Alkmaar klop van West Ham United (0-1) en likt zijn wonden.

"We gingen met veel vertrouwen de wedstrijd in, maar we hebben in de eindfase te weinig gecreëerd. De laatste pass was vaak net niet zuiver genoeg, ook die van mij op Vangelis Pavlidis."

Verdrietig

Ook Pantelis Hatzidiakos baalde van de uitschakeling, na de eerdere 2-1 nederlaag in Londen. "Ik ben heel erg verdrietig op dit moment. We hadden de wedstrijd voor een groot deel onder controle. Zij kwamen om op de counter te spelen. Ik vond ons bovenliggend."

De centrale verdediger schrok, net als vele anderen, van de ongeregeldheden na afloop op de hoofdtribune. "Ontzettend triest. Mijn familie zat daar boven. Ik heb net even contact met ze gehad. Ze stonden te trillen."