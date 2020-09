Sergiño Dest tekent voor vijf seizoenen bij FC Barcelona. De Spaanse club en Ajax waren zaterdagavond al akkoord over de transfer van de vleugelverdediger en vandaag heeft Dest ook persoonlijk overeenstemming bereikt.

Als de medische keuring zonder problemen verloopt, is hij definitief speler van Barcelona. Vrijdag staat de presentatie in Camp Nou gepland. Het is voor het Barcelona van trainer Ronald Koeman de eerste serieuze aankoop.

De 19-jarige Dest komt uit de jeugdopleiding van Ajax en brak vorig seizoen door in het eerste elftal. Hij stond ook in de belangstelling van Bayern München, maar tot een akkoord kwam het niet. Ajax ontvangt naar verluidt 20 miljoen euro. Het bedrag kan via bonussen nog verder oplopen.

Dest, zoon van een Amerikaanse vader en een Nederlandse moeder, komt uit de jeugdopleiding van Ajax en maakte vorig jaar in het duel om de Johan Cruijff Schaal zijn debuut in het eerste elftal. In totaal speelde hij 22 competitiewedstrijden voor de Amsterdammers en 5 duels in de Champions League. Dest is international van de Verenigde Staten.