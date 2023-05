AZ-supporters bestormen hoofdtribune, waar veel familie West Ham-spelers zit

Supporters van AZ hebben donderdag na de uitschakeling in de halve finale van de Conference League de hoofdtribune van het AFAS Stadion bestormd. Daar zochten ze de confrontatie met aanhangers van tegenstander West Ham United. Of het om fans of om vrienden en familieleden van West Ham-spelers ging, is nog niet helemaal duidelijk. Spelers van West Ham snelden in ieder geval naar de tribune om in te grijpen. Zij hadden veel familie op de plaats waar gevochten werd. Ook spelers van AZ én trainer Pascal Jansen en directeur Robert Eenhorn probeerden erger te voorkomen.

Het incident gebeurde direct na afloop van de wedstrijd. AZ verloor met 1-0 en liep daardoor de finale mis. De fans zaten achter het doel van AZ, braken door een hek en zochten de confrontatie. Excuses Eenhoorn baalde van de incidenten en reageerde bij ESPN. "Gelukkig lijken er geen gewonden te zijn gevallen. Het enige dat mij rest is mijn excuses aanbieden en West Ham succes wensen in de finale." Ook Jansen ging in op de gebeurtenissen. "Ik had het in eerste instantie niet in de gaten. Daarna keek ik schuin omhoog naar achteren en zag ik dat er flink wat klappen werden uitgedeeld. Ik heb toen mijn blik direct gericht op mijn spelers en stafleden en ze geprobeerd weg te houden." Ook AZ-spelers Tijjani Reijnders en Pantelis Hatzidiakos reageerden:

Spelers van AZ hebben geen goed woord over voor het gedrag van supporters van hun club, die aanhangers van West Ham aanvielen. - NOS