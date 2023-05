Van Gerwen loopt spierblessure op bij Premier League Darts in Aberdeen

Bij een 4-0 voorsprong tegen Dobey begon Van Gerwen aan zijn schouder te voelen. "Ik denk dat ik een spiertje heb verrekt. Ineens voelde mijn arm zwaar aan", verklaarde hij voor de microfoon van Viaplay. "Het is iets kleins, maar heeft bij het darten wel veel invloed op je spel. Ik gun mijn tegenstanders niet om zo van me te winnen."

De Nederlander liep donderdagavond bij de Premier League in Aberdeen in de eerste ronde een spierblessure aan zijn rechter werpschouder op. Hij won nog wel met 6-3 van de Brit Chris Dobey, maar meldde zich daarna af voor de halve finale tegen Dimitri Van den Bergh.

Michael van Gerwen heeft een tegenvaller geïncasseerd in aanloop naar de play-offs van de Premier League Darts, op donderdag 25 mei in de O2 Arena in Londen.

Na zestien reguliere speelrondes, waarin het bij iedere partij om zes gewonnen legs gaat, plaatsen de beste vier spelers zich voor het finaletoernooi op 25 mei in de O2 Arena in Londen. Daar worden twee halve finales en een finale gespeeld.

Elke speelronde wordt door middel van een knock-outsysteem op één avond (op donderdag) beslist met kwartfinales, halve finales en een finale. Een plek in de halve finales levert twee punten op, een finaleplek is goed voor drie punten en de winnaar van de avond mag vijf punten bijschrijven.

Van Gerwen is de enige Nederlander die meedoet aan het lucratieve toernooi van dartsbond PDC, waarvan de winnaar ruim 310.000 euro opstrijkt. Hij was de beste op de vierde, vijfde en zesde speelavond, maar in de volgende negen speelronden haalde hij nog maar één keer de finale. Aan die negatieve serie hoopte de Vlijmenaar in Schotland een einde te maken.

Voorafgaand aan de zestiende en laatste speelavond was Van Gerwen al zeker van een plek bij de laatste vier, net als Gerwyn Price en regerend wereldkampioen Michael Smith. In Aberdeen kwam daar Jonny Clayton nog bij, ondanks zijn 6-1 nederlaag tegen Nathan Aspinall.

Van Gerwen gaat zijn schouder nu rust geven, maar zegt er volgende week in Londen absoluut bij te zijn. "Al moet ik op krukken komen."