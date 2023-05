Feyenoord-plaaggeest Roma bereikt nu ook finale Europa League

Bij de Duitse subtopper startten Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker, bij de Italiaanse club begonnen Georginio Wijnaldum en Rick Karsdorp op de bank.

Verdediging als staalbeton

AS Roma was - uiteraard - niet van plan de voorsprong uit handen te geven, maar ook niet om deze uit te breiden. Geen spannende aanvallen, een verdediging als staalbeton. Waar de ploeg van José Mourinho kon tijdrekken, gebeurde dat. Het leverde weinig kijkplezier op.

Leverkusen was vooral op de helft van de Italianen te vinden. Bijna stonden de Duitsers vroeg in de wedstrijd voor. Na een schitterende pass in de vrije ruimte nam Moussa Diaby de bal mee in een snelle sprint. Zijn uithaal vanaf de rand van het zestienmetergebied raakte de lat.