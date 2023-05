AZ loopt zich stuk op West Ham United en mist finale Conference League

AZ is er niet in geslaagd om voor het eerst in 42 jaar een Europese finale te bereiken. West Ham United versperde in de halve finales van de Conference League de weg door in Alkmaar in blessuretijd te scoren: 0-1. Een week eerder wonnen de Engelsen al met 2-1.

West Ham won in 1965 ten koste van 1860 München al eens de toenmalige Europa Cup II (voor bekerwinnaars) en treft dit keer FC Basel of Fiorentina op 7 juni in Praag.

Organisatie op orde

De Londenaren hadden het in de eerste helft in Alkmaar veel beter voor elkaar dan een week geleden. Toen wist Tijjani Reijnders vlak voor rust zelfs te scoren, maar een Alkmaars doelpunt in de eerste 45 minuten zat er dit keer niet in.

Sterker, de grootste kans kwam op naam van West Ham-middenvelder Lucas Paquetá, die na zo'n 25 minuten met een gekruld schot de buitenkant van de paal trof. In de aanloop liet Sam Beukema zich eenvoudig wegzetten door de fysiek sterke spits Michail Antonio.