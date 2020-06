Scooterrijder trekt oudere vrouwen in Utrecht en Het Gooi ketting van de hals

De politie maakt zich grote zorgen over een man die in korte tijd twaalf vrouwen heeft beroofd van een ketting. Hij rijdt op een scooter door de provincie Utrecht en Het Gooi, en probeert daar met geweld de ketting van de hals van oudere vrouwen te trekken. Een van zijn slachtoffers kwam daarbij ten val.

"De recherche wil hem zo snel mogelijk oppakken, voordat er ernstige gewonden vallen", zegt een politiewoordvoerder bij RTV Utrecht.

Vanochtend maakte de man zijn twaalfde slachtoffer in vijf dagen. Dit keer was het een vrouw uit De Bilt.

Slachtoffers allemaal 65-plus

Voor zover nu bekend is de man sinds dinsdag actief als kettingrover. Hij rijdt met zijn scooter langs een fietsende of wandelende vrouw en trekt de sieraden van haar hals, of probeert dat. Alle slachtoffers zijn 65-plus, de meeste zelfs 80-plus. Door het geweld waarmee de man de sieraden pakt, bezeren de vrouwen hun nek en lopen ze blauwe plekken op.



Zijn slachtoffers spreken van een man van in de twintig, met lichte huidskleur en blond haar. Opvallend is dat hij steeds in een andere plaats toeslaat. De meldingen komen uit Leusden, Bunschoten, Driebergen, Zeist, Eemnes, Baarn, Soest, Hoevelaken, Huizen, Bussum, Hilversum en vandaag dus De Bilt. De politie roept getuigen op zich te melden.