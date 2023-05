Zoektocht kinderen na vliegtuigcrash gaat door: 'ze hebben survival skills'

Maar na het lokaliseren van het vliegtuig begon de échte zoekactie pas. Er wordt nu alles op alles gezet om de kinderen levend terug te vinden. "We kunnen er niet vanuit gaan dat ze niet meer in leven zijn. We moeten optimistisch blijven."

"We hebben het zoekgebied terug kunnen brengen van een straal van 30 kilometer naar 14 kilometer", zegt Hinestrosa. Zijn team werkt met alle data die beschikbaar is over - in dit geval - het vliegtuig en berekent op basis daarvan in welk gebied gezocht moet worden. Zo konden de Colombiaanse opsporingsteams het toestel snel vinden.

Hinestrosa werkt bij Rescue International, een in Nederland gevestigde organisatie die lokale autoriteiten wereldwijd assisteert bij zoekacties in onherbergzaam gebied. Een week nadat het vliegtuig van de radar verdween werd de organisatie ingeschakeld.

"De klok tikt. We zijn nu al zeventien, achttien dagen verder en elke seconde die voorbijgaat is er een te veel", zegt Hinestrosa. "Maar er zijn gevallen waarbij mensen levend zijn gevonden na een langere periode. We moeten positief blijven."

Een groot mysterie in Colombia: de vermissing van vier kinderen na een vliegtuigcrash. Ruim twee weken geleden stortte het kleine toestel neer in het Amazoneregenwoud, maar de lichamen van de kinderen die aan boord zaten, werden niet aangetroffen bij het wrak. Humberto Hinestrosa van Rescue International hielp de autoriteiten bij het lokaliseren van het toestel en nu geeft hij ook op afstand advies bij de zoektocht naar de kinderen.

Vannacht ontstond verwarring nadat president Petro meldde dat de vier kinderen waren teruggevonden. Een kinderbeschermingsorganisatie zou tegen de president hebben gezegd dat er contact was geweest met de kinderen. Het leger ontkent dat de kinderen terecht zijn. "We hebben van onze collega's in het gebied niet vernomen dat ze zijn gevonden", zegt ook Hinestrosa.

Dat de kinderen bekend zijn met het gebied, werkt volgens Hinestrosa in hun voordeel. "Daarnaast hebben kinderen van dertien statistisch gezien een grotere overlevingskans. Ze zijn zich bewust van hun omgeving en kunnen zich goed oriënteren."

Iets meer dan 3 kilometer van de locatie van het vliegtuig is een drinkfles gevonden en een geïmproviseerde schuilgelegenheid. "Het is aannemelijk dat die is gemaakt door de kinderen. Dat is een goed teken. Het laat zien dat ze survival skills hebben."

'Elk spoor kan van kinderen zijn'

Aan de hand van statistieken heeft Rescue International berekend welke afstand de kinderen kunnen afleggen en vervolgens de meest waarschijnlijke routes uitgestippeld. "Als ze op zoek zijn naar water, kijk je naar beekjes en dat soort dingen. Alles wat lijkt op een pad moet worden afgezocht."

Hinestrosa is zelf niet ter plaatse en kan niet precies vertellen hoe de zoektocht wordt uitgevoerd, maar hij heeft vertrouwen in de Colombiaanse reddingswerkers. "De special forces en militairen zijn goed getraind in opsporing. Het belangrijkste is dat ze goed uitkijken naar sporen. Het is een zeer afgelegen gebied waar normaal gesproken geen mensen komen, dus elk spoor kan van de kinderen zijn."