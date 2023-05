Gouden Harp voor happyhardcorepionier Paul Elstak

Dj Paul Elstak ontvangt dit jaar de Buma Gouden Harp. De oeuvreprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de muziekindustrie. Elstak deed dat met name voor hardcoremuziek, aldus de jury.

In de jaren 90 scoorde hij grote hits met onder meer de happyhardcorenummers Love u more en Rainbow in the sky. Al bijna dertig jaar is hij actief als dj, producer en labeleigenaar. In de uitzending van RTL Boulevard kreeg de 57-jarige Elstak het nieuws te horen. "Superleuk", reageerde hij verrast. "Het moet nog even een beetje dalen, maar ik denk dat dit zeker qua erkenning de belangrijkste prijs is."

Buma Awards

Maandag ontvangt Elstak de prijs tijdens de Buma Awards 2023. In het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam wordt de Gouden Harp samen met andere muziekprijzen uitgereikt.

Buma/Stemra, belangenbehartiger in de muziekwereld, noemt Elstak "een van de belangrijkste pioniers en vaandeldragers" binnen het hardcoregenre. In 1995 kreeg Elstak de Zilveren Harp, bedoeld voor aanstormend talent.

Elstak zorgde ervoor dat hardcore steeds gangbaarder werd. "Toen we er net mee begonnen werd gezegd: die teringherrie is maar van korte duur", zei hij in RTL Boulevard. "Maar uiteindelijk is het een muziekgenre dat wereldwijd populair is."

Vorig jaar ging de Gouden Harp naar Anna Knaup, een van de oprichters van het Amsterdam Dance Event.