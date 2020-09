Dood Indiase vrouw (19) na groepsverkrachting leidt tot woede en onrust

Honderden mensen demonstreerden bij het ziekenhuis in New Delhi:

Vanwege haar zware verwondingen werd de vrouw vanuit het lokale ziekenhuis naar de hoofdstad New Delhi, zo'n 100 kilometer verderop, gebracht. Daar is ze gisteren bezweken.

De dood van een 19-jarige vrouw als gevolg van een groepsverkrachting leidt tot woede en verontwaardiging in India. De jonge vrouw, afkomstig uit de gemeenschap van dalits, werd twee weken geleden door meerdere mannen verkracht en mishandeld. Ze lieten haar voor dood in een veld achter.

Het slachtoffer is afkomstig uit de deelstaat Uttar Pradesh, die bekendstaat als zeer onveilig voor vrouwen. Geregeld worden daar jonge meisjes en vrouwen ontvoerd, seksueel misbruikt en gedood.

Vorige maand nog werd een 13-jarig dalitmeisje verkracht en vermoord door mannen uit een hogere kaste. In december werd een vrouw in brand gestoken door een groep mannen, omdat zij een aanklacht wegens verkrachting wilde indienen bij de rechtbank.

Extra kwetsbaar

India heeft een slechte reputatie op het gebied van vrouwenrechten. Elk kwartier wordt er een vrouw verkracht, valt op te maken uit cijfers van de Indiase overheid. Volgens mensenrechtenorganisaties, waaronder de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, Human Rights Watch en Amnesty International, zijn dalit-vrouwen extra kwetsbaar omdat zij door andere kasten als minderwaardig worden gezien en ook zo worden behandeld.

Hoewel het kastensysteem officieel al sinds 1950 is afgeschaft en discriminatie op basis van kaste wettelijk verboden is, heeft het hindoeïstische stelsel nog steeds grote invloed in de samenleving. De kaste waarin iemand in India geboren wordt, bepaalt voorgoed zijn of haar sociale status.

Bollywoodsterren

Bekende Indiërs, onder wie Bollywoodsterren en sportidolen, hebben op sociale media hun verontwaardiging geuit en roepen de overheid op om vrouwen beter te beschermen.