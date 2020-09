Eerste genezen hiv-patiënt overleden aan kanker

De eerste hiv-patiënt die is genezen van zijn ziekte, Timothy Ray Brown, is op 54-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Dat heeft zijn partner bekendgemaakt op Facebook.

De Amerikaanse Brown werkte sinds de jaren 90 in Berlijn als vertaler. Daar ontdekte hij dat hij hiv had opgelopen, het virus dat aids kan veroorzaken.

De weg naar genezing van hiv begon met een diagnose van leukemie in 2006. Zijn arts dacht dat een beenmergtransplantatie zou kunnen helpen ter behandeling van de bloedkanker, en wilde daarnaast kijken of het transplantatiemateriaal kon komen van een donor die genetisch een natuurlijke afweer heeft tegen hiv.

In 2007 kreeg Brown zijn eerste transplantatie. Die is deels gelukt: hij had geen hiv meer, maar nog wel leukemie. Bij een tweede poging met materiaal van dezelfde donor in 2008 lukte het wel. Brown testte daarna negatief voor hiv, en had geen kanker meer.

Zijn genezing betekende een grote stap voor de wetenschap bij de behandeling van hiv-patiënten. Maar eind vorige week werd bekend dat zijn bloedkanker terug was en dat Brown terminaal ziek was.