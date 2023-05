Minister: onderhandelaars landbouwakkoord over paar weken weer om de tafel

De partijen die onderhandelen over het landbouwakkoord gaan begin juni weer gezamenlijk om de tafel. Landbouwminister Adema schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat dan "besloten wordt of een onderhandelingsakkoord kan worden vastgesteld". De overheid, boerenorganisaties en andere partijen onderhandelen al een half jaar. Het akkoord moet ervoor zorgen dat de landbouw verduurzaamt en tegelijk dat boeren genoeg geld kunnen verdienen in de toekomst. Rutte aan tafel De Kamerbrief volgt op een marathononderhandeling die vanochtend vroeg op het Haagse landgoed Ockenburgh eindigde zonder akkoord. Premier Rutte draafde vannacht ook op om te voorkomen dat de onderhandelingen stukliepen. Het bezoek was bedoeld om het wantrouwen bij de boeren weg te nemen, zeggen Haagse bronnen. Tot een doorbraak leidde het niet, maar er is nog steeds hoop dat er uiteindelijk een akkoord wordt bereikt. "Ik blijf vertrouwen houden in dit proces", schrijft Adema. In het landbouwakkoord moeten afspraken komen te staan over het milieu-, klimaat- en watervriendelijker maken van boerenbedrijven tot 2040. Al sinds december wordt erover gepraat en de hoop bestond dat er gisteren daadwerkelijk voortgang geboekt zou worden.

Boerenorganisaties en minister Adema zaten woensdag al urenlang op het Haagse landgoed te onderhandelen. Dat het overleg niet klapte, was kantje boord, zeggen diverse Haagse bronnen tegen de NOS. De boerenorganisaties willen extra geld om hun toekomst zeker te stellen en om ook natuurbeheer onder hun hoede te nemen, zoals het kabinet wil. Minister Adema bleek gisteravond nog niet met voldoende geld over de brug te komen en dat zette de onderhandelingen op scherp. Premier Rutte werd op een gegeven moment door Adema gebeld of hij naar landgoed Ockenburgh wilde komen om mee te praten. Rutte, net terug van een Europese Raad in IJsland, arriveerde met zijn eigen auto rond 01.15 uur en bleef net als de andere onderhandelaars tot het einde, iets voor 07.30 uur. De bijeenkomst op het landgoed heeft in totaal 24 uur geduurd. De mogelijke komst van Rutte was vooraf wel besproken, zeggen Haagse bronnen. Hij kwam vooral om iets te doen aan het wantrouwen bij de boerenorganisaties.

NOS-verslaggever Wilco Boom: "Het wantrouwen bij de boeren zit diep, vooral door de opstelling van D66, dat hamert op een halvering van de veestapel. De boeren willen zeker weten dat minister Adema namens het hele kabinet spreekt en dat ook D66 achter mogelijke afspraken staat. Dat herstel van dat vertrouwen is vooral een taak van Rutte als premier."

De komst van Rutte verbeterde de stemming aan tafel enigszins, zeggen ook bronnen bij boerenorganisaties. Uiteindelijk werd om 07.00 uur besloten om het overleg af te breken en de komende weken verder te praten om er alsnog uit te komen.

NOS-verslaggever Wilco Boom: belangen zijn groot "Het overleg duurt zo lang en is nog niet rond, omdat er grote belangen op het spel staan voor alle partijen. Het kabinet wil voorkomen dat het te veel geld moet betalen voor de vernieuwing van de landbouw, want dan wordt de rekening voor de belastingbetaler te hoog. De grote boerenorganisatie LTO wil de achterban wel een goed akkoord aanbieden, ook omdat LTO de hete adem van kritische boerenorganisaties in de nek voelt. Er was een moment dat het overleg op klappen stond. Maar er is gekozen voor een tussenoplossing, doorpraten. Er is dus een bereidheid om eruit te komen. De hoop is niet opgegeven."

Ook minister Adema denkt dat het nachtelijk overleg wel iets goeds heeft opgebracht. Hij zegt dat er "belangrijke stappen zijn gezet" en dat er nu een "vergevorderd concept ligt". De komende tijd worden onderdelen van de mogelijke afspraken doorgerekend.