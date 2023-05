Nederlands getint Wolfsburg wint voor negende keer op rij Duitse beker

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

In Keulen werd voor het eerst in het Duitse vrouwenvoetbal een VAR ingezet. Enkele minuten voor tijd ging de bal na advies van de videoscheidsrechter op de stip na hands van Meret Felde. Janssen benutte het buitenkansje.

Volgende doel van Wolfsburg is het winnen van de Champions League op 3 juni. In een uitverkocht Philips Stadion in Eindhoven is dan FC Barcelona de tegenstander.

In de strijd om de landstitel lijkt Bayern München met de eer te gaan strijken. Met nog twee competitieduels te gaan, kijkt Wolfsburg tegen een achterstand van vier punten aan.